The DioField Chronicle: data di uscita dell'update gratis con New Game+ e nuove missioni

Square Enix e gli sviluppatori di Lancarse hanno annunciato la data di uscita del corposo update gratuito di The DioField Chronicle, che tra le altre cose aggiungerà il New Game+. Segnatevelo sul calendario: l'aggiornamento sarà disponibile da lunedì 6 marzo 2023, ovviamente su tutte le piattaforme, ovvero PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

L'aggiornamento include un nuovo scenario, affrontabile dopo il Capitolo 5, che racconta una storia inedita con protagonista Waltaquin Redditch e che vedrà i giocatori affrontare alla fine il Behemoth. In questo nuovo capitolo verrà introdotta l'arma "Grimoire" di Waltquin, che può evocare delle unità in battaglia e trasformarsi in varie forme, nonché le abilità "Necromancy" e "Necromate" che permettono rispettivamente di evocare uno Skull Knight e trasformare tutte le unità controllate in uno Skull Dragon.

Tra le novità dell'update gratuito di The DioField Chronicle troviamo anche l'"Extra Mode" con difficoltà avanzata, in cui i nemici di alto livello inizieranno ad apparire già dal primo capitolo. Questa va a braccetto con il New Game+, che permette di trasferire livelli, armi e abilità dopo aver completato il gioco in una nuova partita.

Se non vi basta, c'è anche il nuovo livello di difficoltà "Very Hard" che offre delle battaglie più impegnative con drop di frammenti inferiore, una minore frequenza delle abilità nemiche, recupero degli HP e tempo limite per far rivivere i personaggi ridotto e così via.