Final Fantasy 16: confermate modalità grafiche per 4K e framerate, difficilmente verrà rinviato

Come riportato da Gematsu, Naoki Yoshida ha confermato che Final Fantasy 16 su PS5 offrirà delle modalità grafiche pensate per enfatizzare la grafica in 4K chiamata "Performance Mode" e una per dare priorità al framerate, chiamata "Frame Rate mode". Inoltre il producer ha dichiarato che difficilmente la data di uscita verrà rinviata e che fondamentalmente ciò potrebbe accadere solo in caso di una catastrofe naturale.

"Stiamo arrivando alla conclusione dello sviluppo di Final Fantasy 16", ha dichiarato Yoshi-P. "Siamo quasi vicini alla masterizzazione e siamo pronti a lanciare il gioco il 22 giugno 2023 in tutto il mondo."

"Posso dirvi che non prevediamo alcun ritardo e salvo qualche atto divino, come una meteora che colpisce il nostro quartier generale in Giappone, il gioco uscirà in tempo."

Final Fantasy 16, uno scatto dalla demo

Yoshida ha anche dichiarato che la demo testata dalla stampa (a proposito, ecco il nostro provato di Final Fantasy 16) non era completamente ottimizzata e il gioco completo sarà sostanzialmente differente sotto molti punti di vista. Ha aggiunto che il team di sviluppo al momento sta lavorando per migliorare le performance e che la versione mostrata era in "Modalità prestazioni" con grafica "pesante" in 4K, ma che nel gioco completo sarà presente anche una modalità "Frame Rate" che, come suggerisce il nome, dà la priorità al frame rate.

Yoshida non si è sbilanciato sui target di risoluzione e framerate dei preset grafici di Final Fantasy 16, che probabilmente verranno svelati a ridosso del lancio, quando il lavoro di ottimizzazione del team sarà terminato.