Hideo Kojima incontra Aaron Greenberg e gli Xbox Game Studios per parlare di cloud

Hideo Kojima ha incontrato Aaron Greenberg e alcuni rappresentanti degli Xbox Game Studios per parlare di cloud e dunque, molto probabilmente, del nuovo gioco del game director giapponese in arrivo in esclusiva sulle piattaforme Microsoft.

Come certamente ricorderete, l'anno scorso Kojima ha confermato la partnership con Xbox Game Studios per un gioco basato sul cloud, e la visita di Greenberg e della squadra Microsoft ha sicuramente a che fare con questo progetto, non ancora presentato ufficialmente.

"Abbiamo portato i team di ingegneri, cloud, marketing e production insieme per dare il via a un entusiasmante viaggio insieme", ha scritto Greenberg nel rilanciare le foto pubblicate da Hideo Kojima, suggerendo anch'egli che l'incontro non è stato certamente casuale.

La sensazione è che le squadre si siano incontrate per organizzare l'annuncio ufficiale e la promozione del gioco a cui Kojima sta lavorando per Xbox, e che secondo il noto leaker Tom Henderson è quasi sicuramente Overdose.

A questo punto le prossime settimane saranno cruciali e possiamo ipotizzare un reveal dell'attesa esclusiva nel corso dell'estate, all'interno di uno dei tanti eventi che andranno ad affollare il trimestre in concomitanza con la Gamescom e l'E3.