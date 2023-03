Il Cortocircuito di oggi parlerà di GaaS, Hogwarts Legacy e le ultime dichiarazioni di Phil Spencer

Il Cortocircuito ritorna oggi, 1 marzo, in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle 16:00 con una nuova puntata imperdibile della rubrica settimanale condotta da Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, pronti come al solito a sviscerare gli argomenti più caldi degli ultimi giorni dalla redazione di Terni. In questa puntata verrà dato ampio spazio ai messaggi vocali inviati dai nostri lettori nel nostro gruppo Telegram, quindi fatevi sentire!

Nella punta di oggi il nostro trio delle meraviglie affronterà due discussioni ad ampio respiro sulla base degli argomenti caldi degli ultimi giorni. Si parlerà di GaaS e giochi singleplayer, a partire dall'accoglienza tiepida del pubblico per Suicide Squad: Kill the Justice League, le ultime informazioni arrivate da casa Ubisoft e il grande successo registrato da Hogwarts Legacy, Elden Ring e Star Citizen.

Si passerà poi in rassegna le ultime dichiarazioni di Phil Spencer, il capo della divisione Xbox di Microsoft, su esclusività, giochi tolti alla concorrenza e la cannibalizzazione del Game Pass per le vendite, che tanto hanno fatto discutere negli ultimi giorni.

Come accennato in apertura oggi verrà dato ampio spazio ai vostri messaggi vocali, che potrete inviare iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

