Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, trailer presenta i costumi extra della remaster

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse vanterà una serie di costumi extra per i personaggi della remaster, come rivela il nuovo trailer pubblicato per l'occasione da Koei Tecmo, quando mancano ormai pochi giorni al lancio del gioco su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Come scritto nel nostro provato di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, la riedizione del survival horror giapponese ci metterà nei panni di diversi protagonisti, che a quanto pare potranno affrontare i fantasmi nella mise che ritengono più opportuna.

Perché dunque non entrare di notte in una casa infestata in costume da bagno? Oppure con indosso un pigiama? O magari agghindanti come una danzatrice del ventre? La Digital Deluxe del gioco ci metterà a disposizione tutte queste opzioni e altre ancora, rivela il trailer.

Certo, alcuni abiti saranno accessibili anche dagli acquirenti della standard edition: basterà sbloccarli progredendo nell'avventura o portando a termine specifici obiettivi, un'altra novità introdotta dagli sviluppatori rispetto alla versione originale del 2008.

Come detto, il debutto di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse è ormai imminente: la data di uscita della remaster è fissata al 9 marzo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.