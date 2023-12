Atlas Fallen: Deck 13 ha svelato quali aggiornamenti possiamo attenderci nel 2024

Lo studio di sviluppo Deck 13 ha pubblicato un post su X in cui ha illustrato cosa possiamo attenderci per Atlas Fallen nel corso del 2024. Si parla naturalmente di nuovi contenuti e modifiche legate agli aggiornamenti programmati.

Aggiornamenti in arrivo

Il tweet con l'annuncio

Il post è decisamente stringato, ma comunque interessante, soprattutto per chi fosse interessato al gioco e non lo avesse considerato per via di tutte le altre uscite di rilievo avute nel corso del 2023.

Si parla quindi di "nuove meccaniche", di "pietre dell'essenza aggiuntive", di un "nuovo livello", di "introduzione rifatta" e di "altro ancora". Nessuna delle voci elencate è stata dettagliata, ma Deck 13 ha tenuto a specificare che è impegnata a migliorare il gioco, per poi ringraziare i giocatori per il loro supporto.

Su Steam è stata anche pubblicata una nuova immagine del gioco, che dovrebbe essere un assaggio delle novità.

L'immagine pubblicata su Steam

Se vi interessa, attualmente potete acquistare il gioco con il 50% di sconto.

Atlas Fallen è stato lanciato senza grosso risalto il 9 agosto 2023, pagando moltissimo l'uscita quasi contemporanea con Baldur's Gate 3, uscito il 6 agosto. Nonostante le vendite non proprio eccezionali, Deck 13 lo ha aggiornato più volte, tanto che su Steam le ultime recensioni sono "molto positive" e in netto contrasto con i giudizi negativi dei mesi precedenti.