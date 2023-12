GTA 5 lascerà il catalogo di Xbox Game Pass fra pochi giorni, stando a una notifica

C'è ancora qualcuno che non l'ha giocato?

Alla luce dei suoi 190 milioni di copie vendute, GTA 5 è stato effettivamente giocato da una quantità enorme di persone, specie se consideriamo anche il mercato dell'usato e appunto le piattaforme in abbonamento.

Sarà anche per questo motivo che il suo arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium non è stato salutato con grandissimo entusiasmo, anzi gli utenti lo hanno percepito come la conferma di una fase conclusiva dell'anno generalmente debole per il servizio Sony.