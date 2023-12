Call of Duty: episodi annuali programmati fino al 2027, secondo un insider

Stando all'insider Tom Henderson, Activision avrebbe già programmato le uscite annuali della serie Call of Duty almeno fino al 2027 . L'informazione è stata data tramite un post su X, ragionando sulla possibilità che Microsoft diradi maggiormente i lanci dei Call of Duty dopo le polemiche per la brevità della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Il post di Henderson

In realtà, ha ragionato Henderson, difficilmente la casa di Redmond rinuncerà al miliardo di dollari di ricavi in vendite premium garantito annualmente da Call of Duty. Inoltre l'insider ha spiegato in un post successivo, che Modern Warfare III sta vendendo molto bene e proprio i suoi risultati avrebbero fatto pendere l'ago della bilancia a favore del mantenimento dell'annualità, nonostante altre voci parlassero della possibilità che fossero sostituite da grossi DLC.

Insomma, per adesso pare che la serie Call of Duty seguirà i dettami della gestione Kotick, a prescindere dalla nuova proprietà, considerando gli altissimi ricavi che garantisce tutti gli anni e la passione della comunità per il gioco.

Staremo a vedere se in futuro Microsoft vorrà cambiare qualcosa o cercherà di mantenersi sulla stessa linea, anche perché i costi di sviluppo vanno lievitando sempre di più così come i tempi necessari per arrivare a lanciare un gioco sul mercato.