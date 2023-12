Epic Games Store, tre giochi gratis misteriosi al vaglio di un noto leaker

In questi giorni Epic Games Store sta mettendo a disposizione numerosi giochi gratis misteriosi, che vengono rivelati solo nel momento in cui è possibile scaricarli. Ebbene, il noto leaker billbil-kun ha voluto pubblicare le sue previsioni per tre di questi titoli.

Dopo aver rivelato correttamente il gioco gratis di ieri su Epic Games Store, confermando ancora una volta la sua straordinaria attendibilità, billbil-kun ha chiarito di non possedere ancora informazioni precise sui regali misteriosi, ma di aver appunto formulato delle ipotesi.

Per quanto riguarda il gioco gratis di oggi, 21 dicembre, il leaker sostiene ci sia l'80% di probabilità che si tratti di Melvor Idle, un RPG ispirato a RuneScape che però non si limita alle semplici meccaniche in stile click bensì include sequenze di combattimento.

La seconda previsione riguarda il gioco gratis del 29 dicembre e anche qui la probabilità che l'informazione sia esatta è pari all'80%: il titolo dovrebbe essere Snakebird Complete, una raccolta che include in un'unica soluzione Snakebird e Snakebird Primer, pubblicati di recente su Nintendo Switch.

Il terzo gioco misterioso è quello in arrivo il 2 gennaio, ma qui la probabilità di azzeccare il nome viene data solo al 30%: stando alle informazioni attualmente in possesso di billbil-kun, si tratterebbe del classico Celeste.