GTA 6: video diventato virale ricorda ai giocatori la scena dell'alligatore nel trailer

Il primo trailer di GTA 6 è stato letteralmente vivisezionato dai fan, che hanno cercato collegamenti nella realtà per ogni singolo fotogramma. Ad esempio in queste ore nella comunità della serie di Rockstar Games è diventato virale un video che a molti ha fatto venire in mente la sequenza dell'alligatore in piscina (0:42), considerata inverosimile da molti.

L'alligatore

In realtà non è così raro che in alcune regioni qualche ospite indesiderato si avvicini alle case in cerca di cibo. Nel filmato in questione, girato in Florida (dove si trova Vice City, ossia Miami, la città a cui è ispirata) e risalente a pochi giorni fa, possiamo vedere un uomo in ciabatte che scaccia un alligatore dalla sua proprietà usando un metodo abbastanza ingegnoso, quanto pacifico.

Di base l'animale è stato imprigionato dentro a un bidone della spazzatura e poi accompagnato nei pressi di un vicino specchio d'acqua, che in realtà si trova a pochi metri dalla casa. Dopo averlo liberato, l'uomo è scappato via, per poi tornare a riprendere il bidone.

Naturalmente il filmato non è correlato in alcun modo a GTA 6, ma i fan lo hanno immediatamente associato al gioco, quantomeno idealmente, dimostrando quanto l'immaginario collettivo possa essere forte e, in alcuni casi, arrivare a plasmare la percezione della realtà delle persone.