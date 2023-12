Sunset Overdrive ha fatto guadagnare una miseria a Insomniac

Specifichiamo che si parla di profitti e che quindi il gioco ha comunque recuperato i costi di sviluppo. Detto questo, è comunque una cifra misera, considerando quanto costa produrre i videogiochi e il fatto che fosse un'esclusiva assoluta Xbox One (poi arrivata anche su PC).

Insomniac Games non è soltanto sinonimo di vendite stellari, ma anche di qualche insuccesso, a quanto pare. Ad esempio dai documenti rubati alla compagnia è emerso che Sunset Overdrive gli ha fatto guadagnare soltanto 567 dollari .

Per inciso, il gioco ha venduto 1,9 milioni di copie. Il budget di sviluppo è stato invece di 42,6 milioni di dollari. Non paragonabile a quello dei Marvel's Spider-Man, che hanno superato anche i 300 milioni di dollari, ma comunque ingente per l'epoca e considerando il tipo di gioco.

Comunque sia, i ricavi di Sunset Overdrive per Insomniac sono stati di 49,7 milioni di dollari, ossia di circa 26 dollari per copia venduta. Da questi sono state dedotte altre spese, che hanno portato i profitti alla cifra di 567 dollari.

Il risultato di Sunset Overdrive spiega come mai Insomniac sia stata ben contenta di essere acquisita da Sony nel 2019, che insieme alla compagnia ha ottenuto i diritti di tutti i giochi sviluppati nel corso degli anni, quindi anche quelli di Sunset Overdrive.

Comunque sia, visti gli scarsi profitti prodotti, è difficile che in futuro vedremo mai un Sunset Overdrive 2.