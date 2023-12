Metal Gear Solid V, il doppiatore originale di Snake ha deciso finalmente di giocarlo

David Hayter, doppiatore originale di Snake fino al quarto capitolo della serie, ha finalmente deciso di giocare a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e di parlare della sua personale esperienza con il titolo.

Comparso di recente nel trailer di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, David Hayter ha rimandato a lungo questo momento, come comprensibile dopo la sua sostituzione con Kiefer Sutherland per il quinto episodio.

"Ok, ho rimandato per anni, ma a parte Snake con la laringite (lui lo chiama proprio "Laryngitic Snake", NdR) questo gioco è piuttosto divertente", ha scritto l'attore, per poi agitare figurativamente il pugno al cielo gridando il nome di Kojima.