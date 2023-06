Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance annunciato per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Confermando i leak emersi nei mesi scorsi, il publisher GameMill Entertainment e gli sviluppatori di Bamtang Games hanno annunciato Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con debutto nei negozi fissato per l'autunno del 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance è un action adventure basato sulla serie animata Avatar: The Last Airbender, andata in onda su Nickelodeon tra il febbraio del 2005 e luglio 2008, mentre in Italia è stata trasmessa dal dicembre del 2008 con il titolo Avatar: La Leggenda di Aang.

Sarà possibile affrontare l'avventura in solitaria o in compagnia di un amico tramite la co-op in locale per due giocatori. Sarà possibile impersonare nove personaggi giocabili differenti, inclusi Aang, Toph, Sokka e Katara. Dai primi dettagli ufficiali inoltre apprendiamo che i giocatori potranno "rigiocare uno qualsiasi dei 18 emozionanti capitoli ogni volta che sceglierai di vivere i tuoi momenti preferiti della serie".

Ci saranno inoltre puzzle a tema attorno ai quattro elementi di terra, vento, fuoco e acqua, missioni secondarie, potenziamenti del personaggio e interazioni con vari personaggi della serie. Altre informazioni al riguardo verranno svelate nelle prossime settimane.