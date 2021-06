Axiom Verge 2 verrà mostrato alla Summer Game Fest, ecco quando

Axiom Verge 2 verrà mostrato alla Summer Game Fest, ma quando esattamente? Il 10 giugno alle 19.30 italiane, nel corso dell'evento Day of the Devs, organizzato da Double Fine e Iam8bit.

Rinviato lo scorso maggio a questa estate, Axiom Verge 2 dovrebbe trovarsi ormai nelle fasi finali dello sviluppo ed è dunque possibile che il gioco venga presentato con una demo di gameplay piuttosto completa.

In Axiom Verge 2 vestiremo i panni di Indra, capo del Worldwide Globe 3 Conglomerate, nel corso di una missione in Antartica che lo porta a scoprire una nuova Terra, fra meccaniche metroidvania e fasi esplorative spinte.

Sappiamo inoltre che il gioco non si limiterà a offrire una tradizionale campagna in single player, bensì aggiungerà contenuti extra come una modalità Speedrun pensata apposta per i giocatori che amano cimentarsi con questo tipo di sfide.