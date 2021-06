Halo Infinite: il calendario mostra degli artwork inediti

Il calendario di Halo Infinite

Volete vedere qualcosa di nuovo su Halo Infinite? Allora prendete il calendario ufficiale, dove si trovano degli artwork di gioco inediti, visibili mese per mese. Non c'è niente di troppo rivelatore e le immagini sono molto piccole, ma è sicuramente un bel vedere, soprattutto per chi sta aspettando ardentemente di poterci finalmente giocare, dopo anni e anni di attesa.

Vediamo le immagini del calendario con un maggior dettaglio:

Dettaglio del calendario di Halo Infinite

Halo Infinite è il nuovo capitolo della serie Halo, in uscita nell'autunno del 2021. Inizialmente doveva uscire a fine 2020, ma dopo le polemiche nate dalla visione di un lungo filmato di gameplay, mostrato durante un evento ufficiale, Microsoft e 343 Industries hanno deciso di rinviarlo per sistemarlo graficamente.

Halo Infinite dovrebbe essere il cuore della conferenza Xbox dell'E3 2021, in cui dovrebbe mostrarsi in grande stile. Quindi mancano pochi giorni per vederlo di nuovo in azione, si spera nella sua forma definitiva. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che uscirà su PC, Xbox One e Xbox Series X e S.