Ayaneo Air, l'handheld OLED a base Windows finanziato con successo su IndieGoGo

Ayaneo Air, l'interessante handheld OLED a base Windows, è stato finanziato con successo su IndieGoGO, nell'ambito di una campagna crowdfunding che ha raccolto finora oltre 640.000 euro: oltre dieci volte l'obiettivo originale.

Come si può vedere sulla pagina di Ayaneo Air su IndieGogo, ci troviamo di fronte a un emulo di Steam Deck dotato di diverse configurazioni per un prezzo che parte da circa 492€ per il modello con processore Ryzen 5 5560U, 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Naturalmente è lo schermo OLED da 5,5 pollici ad attirare il grosso dell'attenzione, grazie alla risoluzione di 1080p con 404 ppi e un contrasto di 100.000:1, nonché ovviamente una resa dei colori eccellente, con il 100% dello standard sRGB.

Le peculiarità di Ayaneo Air non si fermano qui, ad ogni modo: il dispositivo è stato costruito utilizzando un design molto particolare, che presenta appena due viti, e una grande attenzione anche al peso, che è di appena 398 grammi per il modello base.

Infine le dimensioni e la compattezza, un altro punto di forza dell'handheld cinese, che misura 224 x 89,5 x 18 millimetri e si pone dunque come un dispositivo sostanzialmente più piccolo rispetto a Steam Deck e finanche Nintendo Switch.