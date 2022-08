Elden Ring, un Mausoleo Errante in LEGO creato da un fan del gioco

Elden Ring continua a ispirare i suoi tantissimi fan, e in questo caso tale HoboSapient ha costruito un Mausoleo Errante in LEGO: un'opera mastodontica, da oltre cinquemila pezzi e con un peso pari a più di 13 Kg. Eccolo in foto:

Elden Ring, un Mausoleo Errante in LEGO

Capace di battere GTA 5 su YouTube con 3,4 miliardi di visualizzazioni, Elden Ring sembra ormai lanciato verso un'espansione multimediale che questa magnifica creazione potrebbe contribuire a innescare, visto l'entusiasmo che sta generando in rete.

Molti hanno infatti già detto che voterebbero senz'altro per questo kit qualora il suo autore dovesse presentarlo nella categoria LEGO Ideas, e immaginiamo che anche in casa Bandai Namco siano suonati diversi campanelli.

Del resto se ci sono set LEGO di Horizon Forbidden West perché l'ultimo soulslike di FromSoftware dovrebbe essere da meno? La lore di Elden Ring merita senz'altro una possibilità.