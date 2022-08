Splatoon 3: Direct annunciato, data e ora dell'evento

Nintendo ha annunciato un Direct dedicato esclusivamente allo sparatutto multiplayer Splatoon 3 per mercoledì 10 agosto 2022, alle 0re 15:00. Durerà la bellezza di trenta minuti, in cui saranno date informazioni su questo attesissimo gioco, che va a rinforzare la già stellare line-up di Nintendo Switch del 2022.

Per vedere il Direct di Splatoon 3, ci si può collegare al canale YouTube ufficiale, che trovate qui, oppure potete seguirlo insieme a noi, che lo commenteremo in diretta sul nostro canale Twitch solo per il vostro sollazzo.

Cosa sarà svelato? Probabilmente, come avvenuto con altri Direct monografici, saranno mostrate lunghe sequenze di gameplay, con tutti i dettagli sulle varie modalità di gioco e le diverse meccaniche che lo sorreggono. La data d'uscita è già conosciuta, ossia il 9 settembre 2022, ma potrebbero essere mostrate le varie edizioni, insieme alla pianificazione dei primi contenuti aggiuntivi post lancio.

Naturalmente si tratta di nostre supposizioni, ma crediamo di non essere troppo lontani dal vero, in questo caso, visti i precedenti. Sicuramente chi attende Splatoon 3 guarderà il trailer con grande interesse, per sapere tutto ciò che serve sul gioco.

Preparati a scoprire Splattonia, un arido deserto abitato da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie. Splatville, la città del caos, è il cuore pulsante di queste polverose distese.

La moda è un elemento di importanza strategica per i pionieri della particolare cultura di Splattonia.

Le battaglie si svolgono in nuovi livelli ambientati a Splatville e nelle aree limitrofe, come Sobborgo Siluriano, un luogo di ritrovo molto in voga, e il maestoso Grank Canyon.

SFODERA NUOVE MOSSE!

Lanciati in battaglia da una mini base a mezz'aria, esibisciti in un avvitotano per uscire dall'inchiostro con un balzo carpiato o ricorri a un'impinnata per scalare rapidamente le pareti ricoperte d'inchiostro e poi lanciarti una volta raggiunta la cima!

ARMATI FINO AI TENTACOLI!

Scopri un arsenale di armi principali e secondarie nuove e modificate, come il tri-calamarco e il possente granchio armato.

Ritroverai anche tutte le armi di base dei capitoli precedenti!

LA PROSSIMA ONDATA DI SALMON RUN

I Salmonoidi fanno il loro ritorno nella modalità cooperativa Salmon Run, con qualche nuovo asso nella manica da sfoderare contro Inkling e Octoling! Lancia uova insieme ai tuoi compagni per semplificarti la vita e unite le forze per splattare nuovi boss, incluso il colossale Salmonarca.

IL RITORNO DEI MAMMIFERIANI

Prendi il controllo di Numero 3 e affronta il malvagio esercito octariano insieme alla Nuova Divisione Branchia nella modalità storia di Splatoon 3. Fai luce sui segreti di Alterna, indaga sulla melma pelosa e scopri come si ricollega al nome di questa modalità, "Il ritorno dei mammiferiani".