Diablo 4: Blizzard sta provando a rimuovere tutto il materiale trafugato dalla beta finito in rete

Negli ultimi giorni stanno finendo online immagini e filmati tratti dalla beta di Diablo 4, pubblicati illecitamente da qualcuno dei partecipanti. Blizzard sta provando attivamente a fermare l'emorragia di informazioni, che sembrano provenire da una versione per amici e famiglia della beta, il cui utilizzo dovrebbe essere privato, almeno in teoria.

La fuga di informazioni ha mostrato davvero molto del gioco, come la schermata dei titoli, la scheda di personalizzazione del personaggio e altre opzioni iniziali, come la creazione di una partita e la selezione della difficoltà.

Molto del materiale pubblicato nel fine settimana risulta ora offline, soprattutto su Twitter, ma è ancora visibile su diversi social, come reddit e Imgur.

Immaginiamo che se gli utenti accettassero il fatto che si tratta di materiale work-in-progress, quindi soggetto a modifiche prima del lancio del gioco, sviluppatori ed editore non avrebbero tanta paura della sua circolazione. Purtroppo spesso i giocatori di fronte al materiale di lavorazione hanno reazioni particolarmente smodate, quindi si preferisce che non circoli. Difficilmente, comunque, Blizzard riuscirà a bloccare tutte le condivisioni, ma tentar non nuoce.

Per il resto vi ricordiamo che Diablo 4 è un gioco di ruolo d'azione, previsto per il 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.