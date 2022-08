Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di la_aydee passeggia tra la folla

Chi più è amata di Bunny Bulma? Le cosplayer amano questo personaggio di Dragon Ball (più che altro il costume di un personaggio), cui dedicano cosplay a ripetizione, portandola nei contesti più improbabili. Ad esempio la_aydee ha deciso di farla passeggiare in strada, per mostrare a tutti la bontà del suo lavoro, nonché la sua capacità di stare nel personaggio.

Il costume creato da la_aydee è perfetto e non fa rimpiangere l'originale. Anche la classe con cui lo interpreta è notevole. Insomma, un grande lavoro per un classico intramontabile, che sopravvivrà alla spaghettificazione del nostro mondo quando sarà risucchiato in un buco nero.

Per il resto il costume è sempre quello: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca. Cosa si potrebbe aggiungere o togliere per migliorarlo?

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.