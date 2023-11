Baldur's Gate 3: Deluxe Edition non è a tiratura limitata, Larian chiede di diffidare dai bagarini

Larian Studios ha rassicurato i giocatori interessati alla Deluxe Edition fisica di Baldur's Gate 3 chiarendo che non sarà una versione a tiratura limitata, come accaduto con la Collector's Edition, e dunque le unità disponibili non andranno esaurite in un batter d'occhio e le scorte verranno rimpinguate nel tempo.

Questo perlomeno è il messaggio condiviso dal director Michael Douse con un post su X | Twitter, dove inoltre invita i giocatori a diffidare dai bagarini e i loro prezzi salatissimi:

"Per vostra informazione, la Deluxe Edition di Baldur's Gate 3 non è un'edizione limitata e le scorte sono stabili, con altre ondate in preparazione entro la finestra di spedizione del primo trimestre 2024, quindi se vedete che vengono rivendute online sulla base di preordini confermati a prezzi più alti, evitatele. Non ci sarà scarsità di scorte", recita il post di Vincke.