Google Maps si aggiorna con nuove funzionalità per non farvi più prendere l'autobus sbagliato

Le novità garantiranno una pianificazione più agevole dei viaggi e aiuteranno a evitare eventuali errori di percorso durante l'utilizzo dei mezzi pubblici . In arrivo anche un'opzione per agevolare la coordinazione tra gruppi di amici, offrendo agli utenti la possibilità di organizzarsi efficacemente con i propri contatti durante le escursioni .

Che ci si sposti dal proprio quartiere per andare al lavoro, o che si esplori una nuova città in un contesto vacanziero: la capacità di utilizzare efficacemente i mezzi pubblici può segnare il divario tra un'escursione ordinaria e l'inizio di una serie di peripezie.

Mai più a bordo del treno sbagliato

Google Maps intende incrementare la qualità dell'esperienza per chi si sposta senza un'automobile

Innanzitutto, le indicazioni relative ai mezzi pubblici saranno migliorate, con l'obiettivo di garantire un'esperienza di viaggio senza inconvenienti.

Google Maps si equipaggerà di un nuovo sistema di avvisi, permettendoci di evitare errori comuni come scendere alla fermata sbagliata o salire sul mezzo sbagliato.

La visualizzazione del tragitto sarà resa più intuitiva e terrà conto di elementi cruciali come l'orario stimato di arrivo, il numero di cambi e la durata totale del viaggio.

Verrà fornita la possibilità di filtrare i tipi di mezzi pubblici desiderati, consentendo agli utenti di personalizzare la propria esperienza.

In aggiunta, è stata introdotta una specifica guida per l'accessibilità dedicata a chi utilizza una sedia a rotelle, mirata a superare eventuali barriere architettoniche.

Proseguendo nella lista degli aggiornamenti, le indicazioni stradali di Google Maps vedranno una serie di migliorie, finalizzate a ottimizzare il percorso e semplificare le decisioni in tempo reale.

Il motore di ricerca ha annunciato che gli utenti potranno accedere a dettagliate informazioni, come la localizzazione degli ingressi e delle uscite delle stazioni, il lato della strada in cui si trovano e un percorso pedonale chiaro da e per la stazione. Questo avverrà grazie al coordinamento con i recenti progressi in Google Immersive View e Lens.

Queste modifiche saranno implementate nelle prossime settimane in 80 città, tra cui Berlino, Boston, Londra e Madrid.