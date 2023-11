Lords of the Fallen, l'aggiornamento 1.1.326 rende i boss più forti

Lords of the Fallen ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.1.326, che rende i boss più forti andando a ribilanciarne i pattern e le caratteristiche, così da consegnarci una sfida più consistente rispetto a quella del lancio.

Già con l'update 1.1.282 di Lords of the Fallen si era provveduto a potenziare alcuni boss, dunque Hexworks ha portato avanti quello stesso discorso provvedendo, al contempo, a distinguere il bilanciamento della parte PvP con quello della parte PvE.

Sulla base dei feedback forniti dagli utenti, è emerso che i boss del gioco non offrivano una sfida sufficiente pur costituendo il fulcro dell'esperienza, ed è per questo che il team di sviluppo ha voluto attivarsi per rimediare.