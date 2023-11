Epic Games Store: al via i saldi del Black Friday, con il 33% di sconto extra con il Buono Epic

L'Epic Games Store ha dato inizio ai saldi per il Black Friday 2023 con tantissimi giochi PC in offerta. I giochi in offerta non sono tantissimi, ma il tutto diventa molto interessante grazie al Buono Epic, uno sconto del 33% applicabile a quasi tutti i prodotti disponibili sullo store e Ricompense Epic potenziate.

Nello specifico il Buono Epic permette di ottenere uno sconto del 33% sul prezzo finale per qualsiasi transazione valida, ovvero tutte quelle che superano complessivamente i 14,99 euro e che non includono i giochi in prenotazione. Questo significa che potrete usufruire dello sconto sia per i giochi attualmente in promozione sia per tutti gli altri del catalogo, incluse uscite recenti come Alan Wake 2.

Non è finita qui, perché come accennato in apertura le Ricompense Epic, che permettono di recuperare una percentuale di quanto speso, sono state aumentate al 10%.

Per darvi un'idea, prendiamo come esempio Alan Wake 2, venduto al prezzo standard di 49,99 euro. Grazie al Buono Epic lo pagherete 16,50 euro in meno, per un totale di 33,49 euro, recuperando al tempo stesso 3,35 euro di ricompense Epic. Insomma, un'offerta davvero niente male per un gioco uscito poche settimane fa.

Le cose poi si fanno ancora più sfiziose per i giochi già in offerta. Ad esempio, il pacchetto Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty è in offerta 55,99 euro, scontato del 30% rispetto al prezzo standard di 79,99 euro. Grazie al Buono Epic tuttavia lo pagherete solo 37,51 euro e riceverete indietro 3,76 euro.