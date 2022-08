Battlefield 2042: aggiornamento 1.2 disponibile, include la prima rivisitazione delle mappe

DICE ha pubblicato quest'oggi, 2 agosto 2022, l'aggiornamento 1.2 di Battlefield 2042. Lo sparatutto propone ora varie novità e modifiche. Ecco un elenco di quelle principali, indicate tramite il sito ufficiale di EA:

Caleidoscopio è stata rivista e corretta per offrire un gameplay migliore grazie a nuovi ripari, nuove posizioni delle bandiere, nuovi dislivelli e aggiornamenti grafici di diversi punti della mappa.

È stato introdotto il primo cambiamento di stile e tono per gli Specialisti, che include diversi modelli aggiornati dei personaggi.

L'efficacia del cannone da 30 mm dell'RAH-68 Huron e dell'YG-99 Hannibal è stata ridotta rendendo il surriscaldamento molto più rapido. Questo contribuirà a limitare il suo impatto sulla fanteria e a renderlo più bilanciato.

Ora è disponibile una pagina per il profilo e le statistiche dell'utente. La pagina fornisce una panoramica delle prestazioni e dei progressi dall'uscita del gioco in poi.

La mira assistita sui controller è stata regolata per garantire una fluidità e un funzionamento più uniformi sui bersagli in movimento.

Ora la modalità automatica del BSV-M riceve una penalità alla precisione, e il danno dei colpi ad alto potere d'arresto diminuisce più rapidamente con la distanza.

EA e DICE precisano anche che questo sarà l'ultimo aggiornamento prima della Stagione 2 di Battlefield 2042: questo significa che non ci si deve aspettare altri update prima di "agosto inoltrato". La prossima mappa a ricevere una grande modifica sarà Rinascita.

Un'area montana di Battlefield 2042

L'aggiornamento più importante è per certo il cambiamento di Caleidoscopio. Cosa è cambiato? La spiegazione ufficiale recita: "Abbiamo revisionato lo spazio di gioco, aggiungendo più ripari, creando nuove posizioni per le bandiere e migliorando il ritmo dell'azione sull'intera mappa.

Abbiamo aggiunto ripari non solo con il posizionamento di nuovi elementi, ma anche rialzando il terreno per ostruire la visuale e permettere alla fanteria di muoversi meglio. La cosa più importante è che questi nuovi elementi generano più distruzione tattica, che contribuisce all'evoluzione della mappa per l'intera durata dei turni e fornisce ad attaccanti e difensori nuove possibilità nelle aree chiave.

Abbiamo anche introdotto nuove aree, aggiungendo una base operativa avanzata nel parco e un secondo posto di comando vicino alla torre. Anche il centro dati è stato ritoccato più volte dai nostri team, che hanno aggiunto più ripari ed elementi che portano i segni della guerra per rendere la mappa più consona alle atmosfere del 2042.

Speriamo che le nuove dinamiche di gioco di questa mappa siano di vostro gradimento, e non vediamo l'ora di ricevere i vostri pareri sulla versione aggiornata dopo che l'avrete provata."

Per la patch note completa, potete fare riferimento al sito di EA.