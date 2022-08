PowerA MOGA XP7-X Plus, la recensione di un controller Android completo ma non infallibile

In questa recensione di MOGA XP7-X Plus , notiamo come PowerA si sia spinta con ancora più convinzione verso quella parte di pubblico che gioca intensamente sfruttando il proprio smartphone, offrendo una soluzione che consente sia di infilare il telefono nell'apposito alloggiamento al centro della periferica, sia di appoggiarlo sullo stand compreso nel pacchetto. Questa e altre caratteristiche rendono MOGA XP7-X Plus un prodotto particolarmente versatile, proposto però a un prezzo non esattamente popolare di 105,59€: andiamo a scoprire se si tratta di un investimento sensato.

Realizzato con materiali indubbiamente di buona fattura, MOGA XP7-X Plus ha un peso di 349 grammi e dimensioni pari a 104 x 205 x 57 mm nella sua posizione standard, ovvero senza smartphone incastonato nel vano centrale. Misure certamente importanti, che se da un lato conferiscono solidità al prodotto, dall'altro non lo rendono la periferica più agevole da portare con sé in mobilità.

Il posizionamento degli stick analogici è asimmetrico proprio come nel pad Xbox, mentre è diverso il loro look, con la sommità nera che si staglia su una base verde creando un piacevole effetto visivo. Altre peculiarità rispetto a un controller classico sono il pulsante per lo stato della batteria (indicata tramite quattro LED verdi) sulla parte frontale, uno slider per passare dalla modalità cablata a quella wireless in basso e in alto i tasti per l'accoppiamento Bluetooth e quello per l'attivazione della powerbank integrata, oltre alla porta micro USB per la ricarica. Spiccano infine nella parte bassa del dorso del pad, i due pulsanti extra programmabili.

Essendo realizzato su licenza Xbox , MOGA XP7-X Plus condivide con il controller della piattaforma Microsoft dettagli immediatamente riconoscibili come la forma dell'impugnatura , il tasto di accensione con l'iconica X verde su sfondo bianco e la disposizione e colorazione dei pulsanti frontali. Le similitudini si fermano però qui dato che l'alloggiamento per lo smartphone occupa la porzione centrale della periferica, rendendola decisamente più lunga rispetto a un controller normale, in particolar modo se si estende il meccanismo a pinza alla misura massima di 18,1 cm.

Esperienza d’uso

Un dettaglio degli ottimi stick analogici di MOGA XP7-X Plus

Nel nostro test che ha coinvolto giochi mobile e titoli Xbox in streaming via Game Pass, MOGA XP7-X Plus si è comportato decisamente bene, pur mettendo in mostra qualche piccola criticità. Nonostante le dimensioni non propriamente compatte, il controller di PowerA è sufficientemente leggero da tenere in mano senza fatica anche per sessioni prolungate con lo smartphone inserito nell'alloggiamento. Chi invece volesse usare lo stand di plastica integrato nel pad per sorreggere il telefonino dovrà fare i conti con un accessorio che non dà una grande sensazione di stabilità e sul quale non faremmo affidamento per situazioni appena più movimentate di un tavolo o una scrivania.

Per quanto riguarda il feeling dei tasti, gli stick analogici ci sono sembrati davvero ottimi, dotati di un buon grip e di una corsa fluida, e anche i pulsanti frontali hanno passato l'esame, con l'unica annotazione da fare a quelli di sistema che sono evidentemente più plasticosi sia nell'aspetto sia nella resa. Non ci hanno poi convinto pienamente i grilletti dorsali, duri quel tanto che basta da risultare fastidiosi quando vanno premuti con una certa frequenza (ad esempio quando si spara in uno sparatutto); volendo si può delegare la loro funzione ai due tasti programmabili, che però hanno un posizionamento del tutto diverso e che non è proprio l'emblema del comfort.

Ciò detto, MOGA XP7-X Plus rimane un prodotto molto valido nel suo complesso, le cui qualità in termini di ergonomia e versatilità vanno oltre ai difetti, tutto sommato lievi, che abbiamo descritto poco sopra.