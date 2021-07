Battlefield 2042: trailer di Portal, il folle editor di gioco annunciato all'EA Play Live 2021

EA ha annunciato con un trailer durante l'EA Play Live 2021 Battlefield Portal, il folle editor di gioco di Battlefield 2042. Si tratta di una modalità di gioco che consentirà di mescolare Battlefield 2042 ai classici reimmaginati come Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3. Si tratta di una modalità piuttosto originale e fuori di testa, che promette di mescolare le carte di uno sparatutto sempre piuttosto serioso.

Sviluppato da Ripple Effect Studios, lo studio di Los Angeles guidato da Christian Grass, Battlefield Portal sarà una piattaforma guidata dalla community progettata per offrire un'enorme varietà di esperienze, dato che darà ai giocatori gli strumenti per stabilire le proprie regole di ingaggio e costruire la propria esperienza Battlefield definitiva.

Ovviamente le creazioni potranno essere condivise con amici e sconosciuti, per creare le più folli battaglie di sempre. Battlefield Portal sarà disponibile al lancio come una delle tre esperienze principali di Battlefield 2042. Oltre al Portal, i giocatori avranno accesso anche a All-Out Warfare, che include la nuova generazione delle modalità Conquista e Sfondamento e Battlefield Hazard Zone, la nuovissima esperienza a squadre che sarà rivelata a ridosso del lancio.

In Battlefield Portal i giocatori potranno utilizzare una potente suite di creazione che include impostazioni, modalità personalizzate e un editor di logica. Il bello è che si potranno usare armi, veicoli, equipaggiamenti e altro presi di peso da Battlefield 2042, da Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e da Battlefield 3.

Battlefield Portal includerà tutti i contenuti del mondo del 2042, insieme a sei mappe aggiuntive da tre dei titoli più popolari del franchise, oltre a veicoli, armi, gadget, fazioni e classi di ogni rispettivo gioco. Questo contenuto include:

Mappe classiche:

● Offensiva delle Ardenne (Battlefield 1942)

● El Alamein (Battlefield 1942)

● Porto di Arica (Battlefield: Bad Company 2)

● Valparaiso (Battlefield: Bad Company 2)

● Confine sul Caspio (Battlefield 3)

● Canali di Noshahr (Battlefield 3)

Armi:

● 40+ armi da 3 teatri di guerra

● M1 Garand, Panzerschreck, G3, M416 e altro

● In più l'inclusione dell'arsenale di guerra totale di Battlefield 2042

Veicoli:

● 40+ veicoli da 3 teatri di guerra

● Lo Spitfire e il B17 Bomber fanno il loro ritorno insieme a mezzi moderni come la Quad Bike e il Little Bird

● Inoltre, l'inclusione della gamma di veicoli All-Out Warfare di Battlefield 2042

Gadget:

● 30+ gadget da 3 teatri di guerra

● Gli oggetti da ricognizione come il MAV e il Radio Beacon saranno disponibili nella selezione di gadget insieme al Defibrillatore e al Bot EOD

● In più l'inclusione dei gadget di Battlefield 2042

Eserciti:

● Le fazioni classiche faranno il loro ritorno in Battlefield Portal come te le ricordi, permettendoti di combinare e abbinare 7 diverse armate dei titoli classici e gli specialisti di Battlefield 2042

● Eserciti come il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Germania del 1942, nonché gli Stati Uniti e la Russia di Bad Company 2 saranno presenti esclusivamente in Battlefield Portal

Soldati

● Il ritorno delle Fazioni su Battlefield Portal significherà anche che stiamo riportando gli archetipi dei soldati così come li conoscete all'interno dei loro titoli più rilevanti. Ad esempio, i ruoli Assalto, Ingegnere, Supporto e Ricognizione di Battlefield 3 fanno il loro ritorno in Battlefield Portal

Insieme a quelli disponibili al momento del lancio, Battlefield Portal aggiungerà tutti i nuovi contenuti introdotti nel gioco tramite i servizi live di Battlefield 2042. Battlefield 2042 lancerà quattro stagioni nel primo anno di servizio live del gioco, tra cui quattro pass battaglia, quattro nuovi specialisti, nuove location, veicoli, armi e altri nuovi contenuti.