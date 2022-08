Battlefield 2042: trailer del Pass Battaglia della Stagione 2

Battlefield 2042 si prepara alla Stagione 2 - Maestria delle Armi - e ora ci propone il trailer del Pass Battaglia, che includerà tanti contenuti da ottenere. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il Pass Battaglia della Stagione 2 di Battlefield 2042 sarà suddiviso in 100 livelli, con contenuti gratuiti per tutti e contenuti esclusivi per la versione a pagamento. Tra i contenuti ci saranno anche oggetti utilizzabili come una granata: ottenerla per primi potrebbe essere un vantaggio non da poco.

Vi ricordiamo che la Stagione 2 di Battlefield 2042 sarà disponibile dal 30 agosto 2022 per tutti i giocatori. Il trailer mostra alcuni degli oggetti che sarà possibile ottenere da domani, come l'EBLC-Ram, un veicolo gratuito del livello 16 del Pass Battaglia.

Battlefield 2042

Nella nostra anteprima della nuova stagione, che potete leggere qui, vi abbiamo spiegato che: "Battlefield 2042 Maestria delle Armi promette di essere una stagione ricca di contenuti. Figlia di una struttura solida tra incarichi, un nuovo specialista e una nuova mappa, sarà in grado di regalare tante ore di gioco agli appassionati gratuitamente, come attuale prassi per i giochi online, senza però ridefinire gli estremi dello sparatutto targato Electronic Arts."