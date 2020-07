Battletoads ha una data di uscita in agosto e un nuovo trailer

Battletoads, il reboot sviluppato da Dlala Studios e Rare, ha infine una data di uscita fissata per il 20 agosto 2020, annunciata con un nuovo trailer riportato qui sopra che mostra anche qualcosa di più sul gioco.

Presentato all'E3 2018 con un teaser trailer, il primo video del gameplay era arrivato l'anno scorso e l'uscita è infine prevista per il mese prossimo. Il nuovo Battletoads recupera lo spirito e qualcosa della struttura originale presentandosi come un action game in 2D, caratterizzato da diverse anime.

Di base è un picchiaduro a scorrimento, ma come mostrato nel trailer ci sono sezioni diverse che presentano anche innesti 3D, sezioni in stile platform e altro, con la possibilità di affrontare il gioco in multiplayer cooperativo a tre giocatori.

Join Rash, Zitz e Pimple tornano dunque, a distanza di decadi, sugli schermi, all'interno di uno strano reboot considerato un "multi-genere", visto che effettivamente i vari livelli si caratterizzano per strutture di gioco e anche impostazioni grafiche e di inquadratura piuttosto diverse tra loro.

Battletoads arriverà dunque su Xbox One e PC Windows 10 il 20 agosto 2020, anche su Steam, disponibile direttamente gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass, rendendo peraltro piuttosto strana la sua assenza al recente Xbox Game Showcase.