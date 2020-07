Cortocircuito speciale stasera su The Last of Us 2: "Un gioco sbagliato che non dovrebbe esistere"

Attenzione attenzione, il Cortocircuito torna oggi con una puntata speciale, ma talmente speciale da andare in onda in prima serata invece che nel pomeriggio, con un titolo che non mancherà di creare discussioni: "The Last of Us 2: un gioco sbagliato che non dovrebbe esistere".

Il Cortocircuito speciale andrà in onda questa sera, 31 luglio 2020, alle ore 21:00, condotto da Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, che si lanceranno in un'ardita disquisizione su The Last of Us 2 da una prospettiva che promette un'impatto notevole, d'altronde basta guardare qui sotto la locandina composta appositamente per l'occasione per rimanere traumatizzati.

Stasera alle 21:00, dunque, appuntamento in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it per scrivere la pagina critica definitiva sul titolo più controverso dell'anno.

Con Pierpaolo, Francesco e Alessio vi spiegheremo perché The Last of Us 2 è "un gioco sbagliato che non dovrebbe esistere", una puntata destinata a chiudere la stagione davvero col botto (Poi ce ne sarà un'altra, ma è uguale...)

Nello speciale analizzeremo pregi e difetti che hanno reso il titolo una pietra miliare nella storia dei videogiochi e del perché tutta l'industria, dopo l'uscita di Last of Us 2, deve fermarsi a riflettere sulle reali potenzialità del medium videoludico.

I videogiochi devono ridimensionare la propria ambizione di raccontare il reale e l'uomo? Riflessioni sparse sulla storia dei videogiochi ci accompagneranno alla ricerca della risposta a questa domanda.

Non dimenticatevi che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni audio: stupiteci come sempre!

A tra poco!