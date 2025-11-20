Black Friday LG UltraGear: tre scelte 4K (e non solo) a prezzi ribassati grazie al coupon

Per il Black Friday scendono 32GR93U-B, 27GR93U-B e 27GS75Q-B: pannelli IPS veloci, 4K a 144 Hz o QHD a 200 Hz, con prezzi finali già ribassati e link diretti all'acquisto.

Nel pieno del Black Friday, la gamma UltraGear si fa spazio anche fuori dall'OLED con tre monitor "sicuri" per rapporto qualità/prezzo. Parliamo di due opzioni UHD 4K a 144 Hz nei tagli da 32 pollici e 27 pollici, più un QHD a 200 Hz (O/C) da 27 pollici per chi punta alla massima fluidità senza salire troppo di budget. Gli sconti portano i prezzi a soglie aggressive e, complice la connettività completa e le funzioni gaming tipiche di LG, diventano ottime basi tanto per PC quanto per console.

LG UltraGear 32GR93U-B: 32 pollici 4K a 144 Hz Il monitor LG UltraGear 32GR93U-B è il classico all-rounder da scrivania ampia: IPS UHD 3840×2160, 144 Hz e 1 ms GtG tengono insieme produttività e gioco con un solo schermo. Le HDMI 2.1 abilitano 4K/120 Hz su console current-gen, mentre la DisplayPort 1.4 DSC spreme le GPU desktop in 4K a 144 Hz. La certificazione DisplayHDR 400 aggiunge dinamica alle luci, lo stand regolabile aiuta la postura nelle sessioni lunghe e OnScreen Control velocizza profili e layout. Il prezzo passa da 399,00€ a 332€ grazie al coupon MULTIPLAYER15 e al 2% del programma LG Member.

LG UltraGear 27GR93U-B: 27 pollici 4K compatto e nitidissimo Stesso DNA tecnico in un formato più denso: 27 pollici con UHD 3840×2160 e 144 Hz offrono una nitidezza superiore per testi, UI e editing, mentre 1 ms GtG e Adaptive-Sync tengono a bada ghosting e tearing. Anche qui troviamo HDMI 2.1 per le console a 4K/120 Hz, DisplayPort 1.4 per il PC, cornici sottili per set-up dual e le classiche funzioni UltraGear (DAS, Black Stabilizer, Crosshair). Il prezzo scende da 299,00€ a 249€ con il nostro coupon MULTIPLAYER15 e con il 2% del programma LG Member.

LG UltraGear 27GS75Q-B: QHD a 200 Hz oltre i "soliti" 144 Se cercate un salto concreto nella fluidità senza spingervi al 4K, il 27GS75Q-B propone QHD 2560×1440 con refresh fino a 200 Hz via overclock e 1 ms GtG. È il "sweet spot" per FPS, MOBA e battle royale, con Adaptive-Sync per stabilizzare il frame pacing e HDR10 per migliorare highlights e ombre nei titoli compatibili. Lo stand full-ergonomic (altezza, tilt, pivot) e il trattamento antiriflesso completano un profilo adatto a maratone serali e streaming. Il prezzo cala da 199,00€ a 166€ con il coupon MULTIPLAYER15 e con il 2% del programma LG Member.