LG UltraGear 32GS95UV-B: il 32 pollici OLED 4K a 240 Hz in offerta per il Black Friday

Nel pieno del Black Friday, il monitor LG UltraGear 32GS95UV-B diventa uno dei 32 pollici più interessanti per chi cerca definizione e velocità nello stesso schermo. La promozione applica un 15% di sconto (oltre ad un 2% aggiuntivo se si è iscritti al programma Member LG), portando il prezzo da 799,00€ a 666€ usando il nostro coupon MULTIPLAYER15 : una finestra perfetta per fare l'upgrade senza compromessi, con spedizione gratuita e opzioni di pagamento rateale a seconda dello store.

Connettività completa e uso trasversale

Il cuore del monitor è un pannello OLED UHD 3840×2160 che raggiunge i 240 Hz di frequenza con tempo di risposta 0,03 ms, ideale per unire fotorealismo e fluidità da torneo. La copertura DCI-P3 99% e l'HDR True Black rendono neri profondi e luci credibili, mentre l'anti-riflesso di ultima generazione mantiene la leggibilità anche in ambienti luminosi. La Dual Mode consente di passare al volo a risoluzioni inferiori per spingersi fino a 480 Hz quando servono massima reattività e motion clarity.

Il monitor LG UltraGear 32GS95UV-B

Sul retro trovate HDMI 2.1 (per giocare a 4K/120 Hz con le console current-gen), DisplayPort 1.4 DSC per sfruttare il 4K/240 Hz su PC e USB-C fino a 90 W che veicola video, dati e ricarica notebook con un solo cavo. Le funzioni gaming di LG, come Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e mirino Crosshair, aiutano a ridurre la latenza percepita e a leggere meglio le ombre competitive. Lo stand regolabile (altezza, tilt, pivot) completa un profilo adatto tanto a sessioni di editing quanto a lunghe maratone online.