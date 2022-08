Blind Fate: Edo no Yami, ecco la data di uscita su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch

Blind Fate: Edo No Yami ha finalmente una data di uscita ufficiale, rivelata dal team italiano Troglobytes Games nell'ambito della Gamescom 2022: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch a partire dal 15 settembre.

A circa un mese dal trailer del gameplay di Blind Fate: Edo no Yami per la Gamescom 2022, l'interessante action del team italiano approfitta dunque della fiera di Colonia per l'importante annuncio: manca poco e potremo provarlo con mano.

"Entrate in un mondo in cui la fantascienza incontra l'antica tradizione, fate a pezzi i robot con la vostra fidata katana e usate i vostri impianti hi-tech per orientarvi nell'ambiente; schivate gli attacchi nemici, organizzate combo mortali e realizzate finali devastanti!", recita il comunicato stampa.

"In Blind Fate: Edo No Yami, i giocatori entrano in un periodo Edo oscuro e pieno di macchine, quando lo shogunato governa il Giappone, con il suo potere e il suo prestigio radicati in profondità nella società. Il vostro mantra? Seguire gli ordini, obbedire ai propri padroni e uccidere. Questo fino a quando la vista non ti viene tolta in un conflitto mortale, e ora niente è come sembra."

"Al risveglio, l'equilibrio della vita cambia in un istante. Facendo affidamento solo sui vostri sensori danneggiati, imparate a sopravvivere e ascoltate i consigli del vostro mentore - Diventate più forti e tuffatevi a capofitto in un percorso di rabbia in questo folle e fantastico mondo di cibernetica e mitologia antica. Tutto ciò che conoscevate un tempo viene stravolto, mentre imparate nuovamente tutto ciò che vi ha reso un abile assassino samurai."

"Soccomberete alla perdita della vista o supererete le vostre difficoltà, confidando nella vostra nuova tecnologia, e sconfiggerete tutti coloro che incontrerete al bivio in questa storia di destino cieco?"