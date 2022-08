Forspoken, nuovo trailer del gameplay da 10 minuti per la Gamescom

Forspoken è stato mostrato in occasione della Gamescom 2022 con un nuovo trailer del gameplay della durata di ben dieci minuti, in cui vengono presentate diverse sequenze di gioco.

Rinviato al 24 gennaio 2023, Forspoken ci metterà nei panni di una ragazza che si ritrova proiettata all'interno di un mondo misterioso e scopre di possedere abilità speciali che le consentiranno di sopravvivere alle tante insidie di questo luogo.

Il video illustra il sistema di combattimento messo a punto dagli sviluppatori, che sembra promettere molto bene sia sul piano della varietà delle mosse sia in termini di resa degli impatti.

Peraltro, rivela IGN, il gioco andrà a valutare l'efficacia dei nostri incantesimi con un voto, sulla falsariga di Devil May Cry, assegnato in base al tipo di magia e al tipo di nemico verso cui l'abbiamo scagliata, e non solo.

Nel trailer vediamo anche come funziona il sistema di movimento della protagonista, che può effettuare ampi balzi e usare le sue abilità per ancorarsi a degli appigli e proiettarsi in avanti: anche questa meccanica sembra interessante.