Blind Fate: Edo no Yami, trailer di lancio per l'action di Troglobytes Games

Blind Fate: Edo no Yami è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation e Xbox, con la versione Nintendo Switch in arrivo a breve, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio.

Come ricorderete, tempo fa abbiamo provato Blind Fate: Edo no Yami e siamo rimasti colpiti dall'affascinante ambientazione del gioco, che ci proietta in un nuovo periodo Edo dominato dalla violenza e dalle macchine.

Protagonista dell'avventura è un potente cyborg-samurai dotato di spada, cannoni e sensori ad alta tecnologia... ma privo della vista: una caratteristica che va a influenzare l'intera esperienza e il modo in cui potremo interagire con lo scenario e i nemici.

"La Maschera dell'Oni crea una simulazione del mondo che ti circonda, ma procedi con attenzione: i vecchi dati ti mostreranno solo ingannevoli echi del passato", recita la sinossi ufficiale. "Anche se cieco, sei inarrestabile. Usa i diversi sensori per percepire i tuoi nemici e identificare i loro punti deboli e colpirli alla velocità della luce."

"Affronta le versioni robotiche di decine di creature mitologiche giapponesi e scopri la loro storia! Trova i loro punti deboli e distruggi i tuoi nemici con un colpo di grazia devastante! I tuoi sensori attraversano la cortina del tempo. Usa il suono, l'odore e il calore per esplorare ciò che ti circonda e che non vedi, scopri segreti, tradizioni centenarie e guida Yami nella sua vendetta."