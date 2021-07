Blood Bowl 3 è stato rinviato al 2022, nuovo trailer dedicato alla campagna

Brutte notizie per tutti i fan di Blood Bowl 3. L'attesa terza versione del gioco che mescola il football americano con l'universo di Warhammer è stato rinviato al 2022. Per consolare i fan, Cyanide ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'attesa modalità campagna.

Avevamo parlato di Blood Bowl 3 nell'anteprima di poche settimane fa. In quell'occasione non avevamo avuto avvisaglie di rinvii, anzi, lo sviluppo sembrava procedere nel migliore dei modi.

Durante il Nacon Connect di oggi, però, il publisher francese ha annunciato che il gioco sarà rinviato di un paio di mesi. Al posto di uscire nell'agosto del 2021, ovvero tra poche settimane, Blood Bowl 3 arriverà non prima del febbraio del 2022. Il tempo extra servirà agli sviluppatori a perfezionare il gioco e arricchire la modalità campagna, la protagonista dell'ultimo trailer.

A questo punto, dunque, non ci resta che attendere nuove notizie per questo atteso gioco per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store).