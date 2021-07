Vampire: The Masquerade – Swansong, il nuovo trailer presenta Galeb, uno dei 3 protagonisti

Durante il Nacon Connect 2021 Big Bad Wolf ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Swansong, la nuova avventura ambientata nell'universo di World of Darkness. In questo video viene presentato Galeb, uno dei 3 protagonisti che potremo impersonare nell'avventura, un vampiro con oltre 300 anni.

Giusto e insensibile, Galeb gioca un ruolo centrale negli eventi che stanno colpendo la Camarilla, la società segreta a cui la maggior parte dei vampiri appartiene. Non è passato molto dall'ultima volta che abbiamo parlato di Vampire: The Masquerade - Swansong, dato che abbiamo pubblicato un trailer durante l'E3 2021.

In questo RPG narrativo, adattamento della quinta edizione di Vampire: The Masquerade, il giocatore prende il controllo di 3 vampiri appartenenti a differenti clan di Camarilla, la società segreta più importante cui appartiene la maggior parte dei vampiri. Imparando a districarsi in innumerevoli complicate situazioni, il giocatore dovrà confrontarsi con i differenti punti di vista dei personaggi che controlla districarsi tra ciò che è reale e ciò che non lo è.

Tra voci di una cospirazione, di assassini e lotte di potere, il giocatore dovrà proteggere il proprio clan, scoprire la verità e soprattutto far rispettare la Masquerade, la legge dei vampiri appositamente ideata per tenere nascosta l'esistenza delle creature della notte agli umani.