Bloodborne, diversi port di esclusive PS4 in arrivo su PC, ma non il titolo di FromSoftware, per un insider

L'insider Lance McDonald, molto noto per le voci raccolte sul mondo PlayStation rivelatesi accurate, ha voluto smontare le indiscrezioni che parlando dell'arrivo su PC del port di Bloodborne, affermando che il titolo di FromSoftware non è tra le esclusive PS4 in procinto di fare il salto tra quelle di cui ha conoscenza.

Lance McDonald: "Se Bloodborne fosse annunciato per PC, mi piacerebbe poter dire che segretamente lo sapevo, ma sarebbe una menzogna. So di diversi port per PC di giochi esclusivi per PS4, purtroppo nessuno di essi è Bloodborne. Comunque nutro sempre la speranza che esca fuori dal nulla."

L'insider ha poi aggiunto, chiarendo meglio l'argomento: "Per chissà quale ragione molta gente crede che io sappia qualcosa di progetti segreti relativi a Bloodborne. Continuo a cercare informazioni e a leggere tutte le false voci sull'argomento, ma finora non ho trovato niente."

Le voci di una versione PC di Bloodborne gira da tempo e ogni tanto si ripropongono, come una peperonata mangiata alle quattro del mattino. Per adesso comunque, il gioco rimane disponibile solo per PS4. Al massimo su PC possiamo giocare un simpatico demake.