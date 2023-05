Bloodborne: la mod per la camera libera permette di mettere in pausa e scoprire dettagli segreti

Lance McDonald ha reso disponibile una mod per Bloodborne che rende disponibile l'accesso alla camera libera di norma usata da FromSoftware per la modalità debugg del gioco. In altre parole, è possibile mettere in pausa il gioco liberamente e muovere la telecamera senza limiti.

La mod, per la versione PS4 del gioco (l'unica esistente, ricordiamo), è accessibile tramite il canale Discord di McDonald. Ricordiamo anche che McDonald è il creatore della mod per i 60 FPS di Bloodborne su PS5.

La mod per la camera libera di Bloodborne si attiva premendo X e poi L3 per passare da una modalità della camera all'altra. Inoltre, è presente anche la possibilità di passare da un frame al successivo durante la modalità pausa della camera libera.

Questa mod di Bloodborne è utile sia per realizzare scatti fotografici del gioco, sia per scoprire dettagli non visibili con la normale visuale. Ovviamente l'uso delle mod è a vostro rischio e pericolo visto che non è ufficiale e non possiamo confermare che tutto funzioni perfettamente.

Vi segnaliamo poi che un remake fan made di Bloodborne in Unreal Engine 5 è in sviluppo, primo video condiviso.