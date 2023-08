Borderlands Collection: Pandora's Box in arrivo su PC, PS5, PS4 e Xbox a prezzo speciale

Borderlands Collection: Pandora's Box è stato annunciato per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One: si tratta di una raccolta che include ben sei giochi della serie, fra episodi principali e spin-off, disponibile per un periodo di tempo limitato a un prezzo speciale: 59,99 dollari anziché 149,99.

In uscita il 1 settembre, il pacchetto consentirà di accedere ai seguenti contenuti:

Borderlands

Borderlands 2

Borderlands: The Pre-Sequel

Tales from the Borderlands

Borderlands 3

New Tales from the Borderlands

Tutti i DLC dei suddetti giochi

Come accennato in apertura, sarà possibile ottenere diverse agevolazioni sul prezzo d'acquisto laddove si possiedano già uno o più titoli della raccolta. In questo caso su PlayStation e Xbox si potrà ottenere il pacchetto completo tramite un upgrade da 30 dollari, mentre su Steam si pagheranno solo i contenuti non in nostro possesso.