Il CEO di Gearbox rigira le critiche al film di Borderlands e le trasforma in un complimento

Come vi abbiamo già segnalato, il film di Borderlands è stato un vero flop nel primo fine settimana a livello mondiale. Pare difficile che la pellicola riesca a riprendersi. La stampa ha già detto la propria a riguardo e in un certo senso non era impossibile aspettarsi un risultato simile. Il CEO di Gearbox - sviluppatore dei videogiochi - ha però trovato il modo di rigirare la frittata e trovare un lato positivo nella faccenda .

Le parole del CEO di Gearbox

Pitchford ha scritto, precisamente: "Quindi state dicendo che vi piace quello che io e i miei amici facciamo con i nostri videogiochi di Borderlands ancora di più di quello che hanno fatto alcuni dei più grandi e migliori cast e troupe di registi del pianeta. Sono super lusingato! Stiamo lavorando sodo su quello che verrà dopo....".

Purtroppo il gioco di parole in italiano va perduto. Il CEO ha scritto "We're working extra hard four you on what's next" scrivendo "four you" invece di "for you", dove "four" è "quattro" e "for" è "per". Potrebbe essere un errore di battitura, ma crediamo invece che sia un riferimento a Borderlands 4, da poco confermato ufficialmente.

Notiamo anche come tecnicamente Pitchford non dica che il film è brutto (ma anzi elogia chi lo ha realizzato), ma semplicemente sottolinea come i videogiochi siano da tutti considerati superiori al film. È un modo furbo per girare attorno al discorso e focalizzarsi su altro.

Certo, ora rimane da capire se i discorsi sul realizzare un secondo film avranno vita breve o meno...