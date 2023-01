Boundary: mese di uscita dello sparatutto tattico svelato, dopo molti rimandi manca poco

Surgical Scalpels ha aggiornato la pagina del negozio Steam di Boundary, rivelando che il gioco è ora in uscita a marzo 2023.

Ricordiamo che inizialmente Boundary era previsto per il 2020, ma gli sviluppatori hanno deciso di posticiparlo all'estate del 2021. Come è facile intuire, nemmeno tale data è stata rispettata e con l'inizio del 2023 non avevamo ancora un'idea precisa del periodo di uscita di questo sparatutto tattico. Ora, però, l'aggiornamento della pagina Steam svela il mese.

La descrizione ufficiale di Boundary spiega che si tratta di "uno sparatutto spaziale tattico multiplayer che mette i giocatori nei panni di un astronauta pesantemente armato, chiamato Astroperator, impegnandosi in feroci scontri a fuoco a squadra a gravità zero ed eseguendo operazioni a bassa gravità su installazioni spaziali orbitanti contro altri Astroperator nemici e altre entità."

"La personalizzazione delle armi, le classi di combattimento multiple tra cui scegliere, tra cui medici da combattimento, cecchini, supporto, e l'utilizzo di dispositivi speciali come il rampino per aiutare a navigare nel complesso design della mappa renderanno il vostro combattimento più imprevedibile e impegnativo. Ottenere il vantaggio tattico e impiegare strategie astute nel combattimento multiplayer per ottenere il vantaggio vincente."

Il gioco è previsto per PC e PlayStation 4, ma per il momento non è chiaro se la data di uscita sia la stessa per entrambe le versioni di Boundary.

Vi lasciamo infine al nostro provato dello scorso anno.