Braid, Anniversary Edition: ottimi voti dalla stampa internazionale

Braid, Anniversary Edition è stato accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, a conferma della qualità della remaster del gioiellino di Jonathan Blow, che in termini di meccaniche e idee si pone come un'esperienza ancora attuale.

GamesBeat - 10

PlayStation Universe - 9,5

Noisy Pixel - 9

God is a Geek - 9

PlayStation LifeStyle - 9

GamingBolt - 9

Pure Xbox - 9

XboxEra - 9

Nintendo Life - 9

Worth Playing - 9

Hardcore Gamer - 9

Push Square - 8

TheGamer - 8

Video Chums - 8

Andando a leggere i pareri espressi dalle varie testate, che come possiamo vedere hanno riempito il gioco soprattutto di 9, contribuendo a stabilire una media che si attesta attualmente sull'8,6, la Anniversary Edition si pone come un'occasione imperdibile per recuperare Braid.

Disponibile da ieri su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobile via Netflix, Braid, Anniversary Edition include una combinazione di quaranta livelli fra scenari nuovi e ridisegnati, arricchendo non poco il pacchetto originale.