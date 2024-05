PC Gaming su Smartphone? Si può fare, ecco come gira Fallout 4

Gli smartphone degli ultimi anni sono spesso dotati, soprattutto nella fascia alta, di hardware molto potenti, tanto che nella maggior parte dei casi è difficile sfruttare completamente le capacità dei SoC più performanti. Grazie ad un dispositivo equipaggiato con un chip Snapdragon 8 Gen 2 e al sapiente uso di un emulatore, uno YouTuber è riuscito a far girare Fallout 4 per PC con buoni risultati. Ecco il curioso esperimento.

Lo YouTuber ETA Prime è riuscito a far girare Fallout 4 per PC su uno smartphone dotato di SoC Snapdragon 8 Gen 2, il tutto grazie all'utilizzo di Winlator : questa applicazione è in grado di emulare i giochi PC su alcuni dei più recenti dispositivi mobile, a patto di avere un chip supportato e di utilizzare titoli privi di DMR. Occorre infine effettuare alcune modifiche ai file di gioco.

Un buon punto di partenza

Fallout 4 per PC su Samsung Galaxy Tab S9

Questo genere di "esperimenti" non sono di certo una novità, ma con l'avanzamento della tecnologia e con il miglioramento dei software utilizzati, i risultati ottenuti si fanno via via sempre più interessanti.

Il segmento mobile ha visto recentemente l'arrivo dei dispositivi handheld, un chiaro segnale della grandi possibilità offerte da questo mercato. Poter giocare ai nostri titoli preferiti utilizzando gli smartphone già in nostro possesso, senza passare dal cloud, potrebbe diventare quindi una possibilità concreta, al netto dei limiti sopracitati.

Proprio a sottolineare il grande richiamo del segmento mobile, sembra che NVIDIA e MediaTek stiano lavorando ad un nuovo chip dedicato al gaming e destinato ai dispositivi handheld.