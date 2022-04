Bugsnax: data di uscita per Xbox Series X|S, One, Switch e Steam, disponibile su Game Pass al lancio

Young Horses ha annunciato che Bugsnax è in dirittura d'arrivo su Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e Microsoft Store) con data di uscita fissata al 28 aprile al prezzo di 24,99 dollari, con sconto del 20% al lancio. Il gioco sarà incluso su Xbox Game Pass per console, PC e via Cloud. Inoltre, al lancio sarà disponibile anche l'aggiornamento gratuito "The Isle of Bigsnax" per tutte le piattaforme, dunque incluse PS5 e PS4.

In concomitanza con l'annuncio è stato pubblicato un trailer dedicato al nuovo update gratuito, in cui Kevin Zuhn, creative director di Youn Horses, presenta le novità in arrivo per i giocatori di Bugsnax. The Isle of Bigsnax aggiungerà una nuova storia della durata di circa tre-quattro ore e missioni in cui esploreremo esplorare una misteriosa isola spuntata nel mare all'improvviso.

Bugsnax è un action adventure che ci porta nello strano mondo di Snaktooth popolata dai bugsnax, degli esseri a metà strada tra degli insetti e degli snack. Il nostro obiettivo sarà quello di catturare tutti i 100 esemplari del gioco, ognuno diverso e con caratteristiche uniche. Per maggiori dettagli, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Bugsnax.