Bulwark: Falconeer Chronicles, data d'uscita ufficiale annunciata, in arrivo una nuova demo

Bulwark: Falconeer Chronicles ha una data d'uscita ufficiale: 26 marzo 2024. Sarà disponibile per PC (Steam, Epic Games Store e GOG), PS5, XBox Series X/S, PS4 e Xbox One. Il lancio sarà anticipato da una nuova demo , che sarà disponibile a partire dal prossimo 30 gennaio.

L'annuncio è stato dato da Tomas Sala, lo sviluppatore unico del gioco, che è tornato a spiegare quali sono i punti di forza del gioco: "In meno di due settimane, i giocatori potranno tornare a Ursee e scoprire le meraviglie che sono in programma. Usando un sistema di controllo intuitivo, potranno costruire fortezze che vanno oltre la loro immaginazione."

Bulwark: Falconeer Chronicles è stato sviluppato con in testa l'idea di renderlo il più diretto possibile nella fase di costruzione, in modo da potersi concentrare sulla strategia. Ciò non toglie che erigere fortezze su ripide scogliere ha il suo sicuro fascino.

Per chi non lo sapesse, Bulwark: Falconeer Chronicles è lo spin-off di The Falconeer, una delle esclusive temporali di lancio di Xbox Series X/S.

La demo conterrà uno scenario completo progettato per mostrare le basi del gioco.