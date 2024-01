Sea of Thieves: Stagione 11 in video, porta un sistema di spostamento rapido e tante novità

In sostanza, utilizzando la tavola delle quest è possibile selezionare il viaggio o la Tall Tale a cui prendere parte, e volendo anche proiettarsi direttamente presso l'ambientazione in cui si svolgerà l'azione.

Considerando che lo spirito di Sea of Thieves sta molto nella navigazione, è possibile che gli utenti più tradizionalisti non abbiano intenzione di sfruttare la nuova opzione, ma è comunque una possibilità in più fornita magari a chi non ha intenzione di cimentarsi nel viaggio, oppure soffre il mal di mare.

Si tratta di un sistema totalmente opzionale , che consente ai giocatori di spostarsi direttamente nella zona desiderata quando si segue una quest, senza dover affrontare il viaggio in mare per raggiungere l'obiettivo.

Sea of Thieves prosegue il suo percorso di evoluzione e arricchimento con il prossimo arrivo della Stagione 11 , che viene presentata con un lungo video ricco di novità per la simulazione piratesca di Rare, a partire da un nuovo sistema di spostamento rapido .

Durante l'immersione, è possibile vedere la nostra nave viaggiare sott'acqua

La nuova funzione è chiamata "diving", ovvero "immersione", e lo è di nome e di fatto: come visibile nel video, se si selezione l'opzione in questione la nave esegue un'immersione in mare, per riemergere proprio nei pressi dell'isola scelta, con una soluzione che ricorda un po' un sottomarino e un po' l'Olandese Volante di Pirati dei Caraibi.

In generale, tutta la tavola della quest è stata rielaborata in modo da offrire informazioni in maniera più chiara e consentire anche ai nuovi arrivati di vedere più precisamente quello che Sea of Thieves ha da offrire, tra quest, avventure, viaggi e varie possibilità di gioco.

È stato inoltre innalzato il level cap presso le Compagnie di Commercio, da 75 a 100, con un ribilanciamento generale delle missioni all'interno di questa sezione che le rendono particolarmente proficue.

La Stagione 11 partirà il 23 gennaio 2024. Lo scorso novembre avevamo visto le novità della Stagione 10, mentre di recente è emersa una voce di corridoio sulla possibilità che Sea of Thieves possa arrivare su PS5.