Foamstars riceverà contenuti post lancio per almeno un anno, afferma Square Enix

Foamstars riceverà contenuti supplementari per almeno un anno. A dichiararlo è stata Square Enix stessa, per voce del producer Kosuke Okatani, ai microfoni della testata VGC, che vuole garantire ai giocatori un buon supporto. Immaginiamo che il termine sia stato stabilito in relazione al successo o meno del gioco, ossia al formarsi di una base utenti ampia e stabile.

Come saprete, Foamstars sarà lanciato il 6 febbraio 2024 su PS5 e PS4 e sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus.