Call of Duty: Black Ops Cold War, easter egg della CIA nascosto nel menu di gioco

Call of Duty: Black Ops Cold War nascondeva un easter egg ispirato alla CIA nella schermata delle opzioni, ma un utente su Reddit è riuscito a individuarlo e a rivelarlo al pubblico.

Reduce da una beta di grande successo, Call of Duty: Black Ops Cold War utilizza delle immagini per i menu che, una volta analizzate, presentano una serie di codici.

Di che si tratta? A quanto pare sono sigle che indicano documenti della CIA, declassificati per via del Freedom of Information Act, che fanno riferimento a fatti e operazioni realmente accaduti.

Ad esempio, cercando 092735-7/KJ vengono fuori tre documenti legati allo scandalo politico Iran-Contra verificatosi negli anni '80, mentre utilizzando un altro codice spunta un estratto scientifico legato alle indagini sui crimini di guerra nazisti.

Sembra insomma che gli sviluppatori di Call of Duty: Black Ops Cold War abbiano preso molto sul serio l'ambientazione della guerra fredda e si siano divertiti ad arricchire il gioco di riferimenti di questo tipo.

Altri eventuali dettagli potremo scoprirli non appena il nuovo episodio della serie Activision farà il proprio debutto nei negozi, il 13 novembre, nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.