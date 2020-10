Mario Kart Live: Home Circuit, consigli sulla guida

Ormai disponibile nei negozi da qualche giorno, Mario Kart Live: Home Circuit per Nintendo Switch ha cominciato a trasformare le stanze dei possessori di Nintendo Switch in piccoli autodromi. Il gioco è già schizzato in cima alle vendite giapponesi, e in redazione continuano le sfide a suon di derapate e gusci blu. Così, dopo aver pubblicato una guida dedicata alla creazione delle piste, è il turno di dare qualche consiglio da tenere a mente quando si guida il piccolo kart radiocomandato.

Guida virtuale Partiamo da un consiglio ovvio, ma che, nel guidare un kart all'interno del proprio salotto, potrebbe passare in secondo piano: tenete in considerazione tutti i power-up e le trappole. Dopotutto, quello che rende Mario Kart Live un gioco unico è la sua capacità di aggiungere tramite realtà aumentata degli oggetti virtuali nel vostro ambiente fisico. Come in qualsiasi capitolo di Mario Kart, l'oggetto giusto al momento più opportuno può cambiare l'esito di una gara, e per questo cercate di raccogliere tutti i Cubi Oggetto e i turbo lungo il percorso. Allo stesso modo, non dimenticate che anche giocando in multiplayer gareggerete contro Bowser Jr. e i Bowserotti: lanciare una banana all'altro giocatore dà grande soddisfazione, ma magari ha più senso conservarla per uno degli avversari controllati dall'IA. Infine, passate un po' di tempo coi diversi trofei nei vari campionati per prendere confidenza con le differenti ambientazioni: ogni scenario è caratterizzato da trappole e bonus unici, nonché un diverso filtro estetico. Abituarsi a raccogliere funghi turbo mentre la visibilità è ridotta a causa della pioggia diventerà fondamentale nei match multiplayer in cui si passa da un'ambientazione all'altra tra le varie sfide.